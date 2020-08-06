شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، ضرورة الالتزام بالحياد التام بين مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها على مدار يومى 11 و12 أغسطس الجارى، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مطالبًا الجميع الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف إنجاح العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل الذى يليق بهذا الاستحقاق الدستورى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، لمراجعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكلاء وزارات ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتأمين الصحى والتموين والزراعة والإصلاح الزراعى والإسعاف والحماية المدنية، وقيادات أمنية من مديرية الأمن.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان أن هذا الاستحقاق الانتخابى استكمال للهيكل الدستورى، حيث إن مجلس الشيوخ جاء بتعديل أُدخل على الدستور المصرى فى أبريل 2019، فكان لابد أن يكون هناك استحقاق قانوني، ثم يتلوه استحقاق انتخابى بالتنفيذ على الأرض، مؤكدًا أن الدولة المصرية تراهن وتثق فى وعى مواطنيها وانتمائهم لوطنهم العظيم مصر، مشيرًا إلى امتلاك المواطن المصرى الإرادة القوية والوعى والفهم الكامل، بأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذى بدأه الشعب المصرى بأكمله مع قيادته السياسية، وتحملنا فيه جميعا كل الصعاب والتحديات من أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة.

كما طالب محافظ بنى سويف أبناء المحافظة بأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى لنثبت للعالم أن مصر قادرة أن تتحدى كل الظروف، ونبرهن على وعينا الوطنى، وانتمائنا اللا محدود للوطن، داعيا المواطنين بألا يلتفتوا لدعاوى أهل الشر، أو الدعاوى السلبية والمغرضة التى تأتى فى محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية، مطمئنا أهالينا بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى سبيل إنجاح عملية الاقتراع، من خلال توفير التأمين الكامل، والإجراءات الاحترازية .

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد الناخبين (مليون و875 ألف و726مواطناً) ممن لهم حق الاقتراع فى 481 مركز انتخابى يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركز انتخابى يضم 53 لجنة فرعية ببندر بنى سويف، و 52 مركز انتخابى يضم 58 لجنة بمركز بنى سويف، و مركز انتخابى واحد يضم 2 لجنة بشرق النيل مركز بنى سويف، و30 مركز انتخابى يضم 56 لجنة بمركز ناصر، و61 مركز انتخابى يضم 61 لجنة بمركز سمسطا، و52 مركز انتخابى يضم 58 لجنة بمركز اهناسيا، و68 مركز انتخابى يضم 72 لجنة فى مركز ببا، و100 مركز انتخابى يضم 100 لجنة بالفشن، و 65 مركز انتخابى يضم 72 لجنة بالواسطى.

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وأكد المحافظ أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، وهو ما سينعكس على إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين دون التدخل أوالتأثير على ارادة الناخبين أو توجيههم للتصويت لمرشح على حساب مرشح، مشيرا إلى أن المحافظة قد أتمت خطتها فى هذا الشأن والتى ترتكز على محورين أساسين وهما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوى للمواطنين بأهمية المشاركة الايجابية فى عملية التصويت باعتباره حق دستورى وواجب وطنى.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية وإلغاء أجازات رؤساء المدن والقرى وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مشددا على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابى لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ،مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التياعد الاجتماعى ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما كلف المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوى كل منطقة وحى وقرية، مع التأكيد على سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، موجها السكرتير العام بالمتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية،والانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة بداخلها مع تواجد إدارة المدرسة، فضلاً تكليف مسؤولى القطاع الصحى بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبى والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى.