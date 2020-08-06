"الصحة العالمية" تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها بشأن الانسحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - أ ش أ

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن الانسحاب من المنظمة.

وقال جيبريسوس في تصريحات نقلتها شبكة 'سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن المشكلة بهذا الصدد لا تتعلق بالمال ولا التمويل إنها في الواقع العلاقة مع الولايات المتحدة التي تحوز أهمية أكبر وقيادتها في الخارج".

وعبّر عن استعداد المنظمة لمناقشة قضايا مختلفة قائلاً "إذا كانت هناك أية قضايا تتعلق بمنظمة الصحة العالمية أو نظام الأمم المتحدة بشكل عام، فإننا مستعدون لأي تقييم أو إعادة نظر"، مشيرا إلى أنه يمكن القيام بذلك داخل المنظمة دون مغادرتها.

وقد أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة في يوليو الماضي عزمها مغادرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بحلول 6 يوليو 2021 مرجعة ذلك لأسباب من بينها أنها تتعلق بطبيعة علاقتها مع الصين.