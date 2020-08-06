لحظة وصول مدير أمن الغربية إلى موقع "منزل الرجبي" المنهار -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

وصل اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، مساء اليوم الخميس، إلى موقع انهيار منزل منطقة في منطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى.

قرر محافظ الغربية، طارق رحمي، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار بشكل مفاجئ في منطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبرى.

كما وجه محافظ الغربية، بضرورة معاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار وتحديد الأضرار الناجمة عن انهيار المنزل عليها.

وأمر محافظ الغربية، الذي انتقل إلى موقع العقار المنهار، بإخلاء العقارات المجاورة للمنزل المنهار، حرصًا على سلامتهم.

قال مصدر داخل حي أول المحلة إن المنزل الذي انهار بشكل مفاجئ في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من المرجح أن يكون هناك ضحايا بينهم أطفال تحت أنقاضه.

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وأكد شهود عيان على حادث انهيار منزل في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية أن السبب وراء انهيار المنزل يرجع إلى وجود أعمال خاصة بالصرف الصحي بجوار المنزل.

وقال محمد الشريف، أحد أهالي منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى، إن المنزل المنهار كان يجري فيه أعمال حفر بسبب تغير خطوط الصرف الصحي ولأن المنزل ليس مقام علي أعمدة خرسانة مسلحة تسبب ذلك في تصدعه وسقوطه بالكامل.

وأوضح شاهد العيان أن المنزل مكون من 5 طوابق ويسكن به 7 أسر بينهم ضحايا تحت الأنقاض ومنهم أطفال.

وشهدت منطقة الرجبي، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية انهيار منزل مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ.

انتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى مكان الحادث للوقوف على الأضرار الناجمة عنه.

وجرى إخطار قوات الحماية المدنية وفرض طوق أمني حول العقار، بينما تكثف الأجهزة المعنية من جهودها للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.