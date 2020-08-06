صور.. سقوط عمود إنارة في دمنهور ونجاة المارة بأعجوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

رصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط عمود إنارة اليوم الخميس، في شارع سيدي عمر، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، ، متسببًا في تهشيم واجهة محل.

وأنقذت العناية الإلهية المارة من كارثة، بعد سقوط العمود بجوار عدد منهم أثناء سيرهم بالمكان والذي يمثل أحد أهم الأسواق التجارية بالمدينة.

وقال مالك محل تجاري يقع بالمنطقة، رفض نشر اسمه، إن العمود كان به مشكلات ورغم التقدم بشكوى سابقة، لم يتحرك أحد سوى بعد سقوطه، والكثير من الأعمدة الأخرى مهددة بالمصير ذاته، بسبب تعليق اللافتات الانتخابية عليها، رغم قرار المحافظ بحظر ذلك.

وتوجهت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى موقع الحادث بصحبة فنيين من شركة الكهرباء، لتأمين الموقع واستبدال العمود بآخر.