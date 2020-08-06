أول قرار من محافظ الغربية بشأن "منزل الرجبي" المنهار في المحلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قرر محافظ الغربية، طارق رحمي، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار بشكل مفاجئ في منطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة الكبرى.

كما وجه محافظ الغربية، بضرورة معاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار وتحديد الأضرار الناجمة عن انهيار المنزل عليها.

وأمر محافظ الغربية، الذي انتقل إلى موقع العقار المنهار، بإخلاء العقارات المجاورة للمنزل المنهار، حرصًا على سلامتهم.

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قال مصدر داخل حي أول المحلة إن المنزل الذي انهار بشكل مفاجئ في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من المرجح أن يكون هناك ضحايا بينهم أطفال تحت أنقاضه.

وأكد شهود عيان على حادث انهيار منزل في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية أن السبب وراء انهيار المنزل يرجع إلى وجود أعمال خاصة بالصرف الصحي بجوار المنزل.

وشهدت منطقة الرجبي، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية انهيار منزل مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ.

انتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى مكان الحادث للوقوف على الأضرار الناجمة عنه بينما جرى إخطار قوات الحماية المدنية وفرض طوق أمني حول العقار، بينما تكثف الأجهزة المعنية من جهودها للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.