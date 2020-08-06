الخارجية الفلسطينية : ارتفاع الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب كورونا إلى 207 حالات

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم بسبب فيروس "كورونا" إلى 207 حالات، والإصابات إلى 4086، فيما بلغت حالات التعافي 1710 حالات.
تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة نهلة عبدربه عثمان إبراهيم (55 سنة) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية هناك إلى 63.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية أعلنت
الأمريكية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69، كما لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 2228.
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة
وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات هناك إلى 9، تعافت منها حالة واحدة، لتبقى 8 حالات نشطة.
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