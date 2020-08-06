تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان" كلية الملك خالد العسكرية"، بالتزامن مع إعلان وزارة الحرس الوطني السعودية، نتائج المرحلة الأولي للمتقدمين في العامالقادم، والتي تكون ممثلة في لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية.
رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية:
كشفت لجنة القبول، بكلية الملك خالد العسكرية، عن طريقة الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولي للمتقدمين في العامالقادم، عبر الرابط التالي "https://www.kkmar.gov.sa/Nafath/GetSResults.aspx".
وأكدت اللجنة، على أن يجب على المتقدمين أن يكون لديهم حساب مفعل على منصة أبشر حتى يتمكن من استكمال إجراءات التسجيل.
مميزات الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية:
أوضحت كلية الملك خالد العسكرية، عبر موقعها الرسمي، أن فور قبول الطالب يتمتع بالعديد من المزايا، وهي كالتالي:
- يصرف له مكافأة تُعادل نصف الراتب الأساسي للملازم.
- تتحمل الكلية النفقات الدراسية بمختلف أنواعها وشتى مجالاتها.
- تأمين السكن والإعاشة طيلة وجود الطالب في الكلية طبقًا للحالات والظروف التدريبية والإدارية.
- تأمين الزي العسكري والملابس الرياضية مع تقديم الخدمات اللازمة من حيث الغسيل وأعمال الخياطة.
- تأمين التجهيزات العسكرية التي تخدم مختلف الأغراض التدريبية
- تتحمل الكلية نفقات العلاج والعناية الطبية سواء في الداخل أو الخارج طبقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
- بمجرد أن يتخرج الطالب برتبة ملازم يتم تعيينه في مختلف القطاعات العسكرية داخل وزارة الحرس الوطني، وذلك حسب الاحتياج ومتطلبات العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر لتصدرها جوجل .. تعرف على مميزات الانضمام لكلية الملك خالد العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.