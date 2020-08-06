لتصدرها جوجل .. تعرف على مميزات الانضمام لكلية الملك خالد العسكرية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان" كلية الملك خالد العسكرية"، بالتزامن مع إعلان وزارة الحرس الوطني السعودية، نتائج المرحلة الأولي للمتقدمين في العام

القادم، والتي تكون ممثلة في لجنة القبول والتسجيل في

رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية:

كشفت لجنة القبول، بكلية الملك خالد العسكرية، عن طريقة الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولي للمتقدمين في العام

القادم، عبر الرابط التالي

وأكدت اللجنة، على أن يجب على المتقدمين أن يكون لديهم حساب مفعل على منصة أبشر حتى يتمكن من استكمال إجراءات التسجيل.

مميزات الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية:

أوضحت كلية الملك خالد العسكرية، عبر موقعها الرسمي، أن فور قبول الطالب يتمتع بالعديد من المزايا، وهي كالتالي:

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- يصرف له مكافأة تُعادل نصف الراتب الأساسي للملازم.

- تتحمل الكلية النفقات الدراسية بمختلف أنواعها وشتى مجالاتها.

- تأمين السكن والإعاشة طيلة وجود الطالب في الكلية طبقًا للحالات والظروف التدريبية والإدارية.

- تأمين الزي العسكري والملابس الرياضية مع تقديم الخدمات اللازمة من حيث الغسيل وأعمال الخياطة.

- تأمين التجهيزات العسكرية التي تخدم مختلف الأغراض التدريبية

- تتحمل الكلية نفقات العلاج والعناية الطبية سواء في الداخل أو الخارج طبقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

- بمجرد أن يتخرج الطالب برتبة ملازم يتم تعيينه في مختلف القطاعات العسكرية داخل وزارة الحرس الوطني، وذلك حسب الاحتياج ومتطلبات العمل.