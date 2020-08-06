رويترز : المركزي اللبناني يجمد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس الجمارك بعد انفجار المرفأ

أعلن مصرف لبنان المركزى اليوم الخميس، تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين على إثر الانفجار المروع الذى شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضى، وأسفر عن وفاة وإصابة الآلاف.

وبدوره، قال وزير الداخلية اللبنانى​ ​محمد فهمى​، خلال حديث تلفزيونى، أنه "إن لم تسمِّ لجنة التحقيق بالانفجار 3 أسماء محددة لمحاسبتها بعد صدور نتائج التحقيق سأستقيل"، منوهاً

بأن وزارة الداخلية الحالية أو السابقة لم تتلق أى شكوى مرتبطة بالعنبر 12.

من جهته، دعا رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة حول انفجار مرفأ بيروت، مطالبا بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة.

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وحمل جعجع السلطة الحاكمة مسؤولية الانفجار، وقال:

"إذا أردت أن أسلم جدلا أن القصة بين ​الجمارك​ وأمن الدولة​، كل المسؤولية على السلطة الحاكمة، لأنه كما يكون رب البيت يكون كل الناس".

وقال جعجع: "لا أعتقد أن القصة قصة إهمال، ولكن لن نحكم وننتظر التحقيقات، والمسؤولية كلها تقع على السلطة التي لن تحسن التصرف، ولا يجوز محاكمة مدير عام من هنا وهناك، إنما المحاكمة يجب أن تكون للسلطة"، مشددا على أن السلطة الحاكمة طيرت تعب الناس، والآن وضعتهم تحت عبء الديون إثر الانفجار".