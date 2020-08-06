ترودو: كندا ستواصل دعم اللبنانيين والعمل لدعم الاحتياجات العاجلة

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل دعم شعب لبنان، والعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة تحديد دعم الاحتياجات العاجلة التي تحتاجها البلاد بعد الإنفجار المأساوي الذي شهدته العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
نحزن على الوفيات للعديد من الأشخاص، ونتمنى الشفاء التام والسريع للآلاف من الجرحى".
وقال ترودو - في بيان له - : "صدم الكنديون وحزنهم البالغ من جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بانفجار الثلاثاء على شعب ومدينة بيروت.
بلاده قررت تقديم ما يصل إلى 5 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية، مع تخصيص 1.5 مليون دولار على الفور للصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الإنسانية الموثوقة الأخرى.
وأكد ترودو على الصداقة العميقة وطويلة الأمد بين البلدين والشعبين، لافتًا إلى أن مئات الآلاف من الكنديين اللبنانيين يعيشون في كندا في شتى أنحاء البلاد، مضيفًا أن
واختتم زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد أن الحكومة الكندية ستواصل دعم شعب لبنان والعمل أيضًا مع المجتمع الدولي لمواصلة تحديد كيف يمكن دعم الاحتياجات العاجلة، ومواصلة تقديم الدعم في حالات الطوارئ، بما في ذلك المساعدة الطبية والأغذية والمأوى.
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