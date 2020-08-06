الجزائر ترسل أكثر من 200 طن مساعدات إلى لبنان

أرسل الهلال الأحمر الجزائرى، اليوم الخميس، أكثر من 200 طن من المساعدات إلى لبنان، برفقة طاقم من الهلال يضم مسعفين ومختصين في إدارة الكوارث لمساعدة لبنان على تجاوز محنته إثر الانفجار الذى وقع أول أمس الثلاثاء بميناء بيروت.

وقالت سعيدة بن حبليس رئيسة الهلال الأحمر الجزائرى - فى تصريحات لها اليوم الخميس - إنه "تم إرسال أكثر

من 200 طن من المساعدات لفائدة الشعب اللبنانى لمؤازرته فى محنته".

وأشارت إلى أن المساعدات تضم أغذية ومواد طبية وغيرها سيتم إرسالها، مضيفة أن الهلال الأحمر الجزائرى سيساهم بإرسال فريق يضم عددًا من المسعفين والمختصين فى تسيير الكوارث وسيقومون بمساعدة لبنان في هذا الظرف الصعب.

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وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد أمر، أمس الأربعاء، بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق بعد اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ميشال عون.

وقرر الرئيس تبون إرسال أربع طائرات جزائرية إلى بيروت وتشمل طائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، وطائرة محملة بالمواد الطبية الصيدلانية، وطائرة محملة بالمواد الغذائية، وطائرة تحمل الخيم والأغطية وغيرها من المستلزمات.

كما ستبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار.