الغزواني يكلف ولد بلال بتشكيل الحكومة الموريتانية

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، المهندس محمد ولد بلال، بتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

محمد ولد بلال، هو من مواليد 1963 من منطقة كرمسين (امبلل)، جنوب غربي موريتانيا، درس في الجزائر وتخرج عام 1990 مهندسا في المياه.

بدأ مساره المهني عام 1991 منسقا للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة "الغذاء مقابل العمل" بولاية لعصابة، وتدرج في المناصب ليعين عام 2000 مديرا مساعدا بمفوضية الأمن الغذائي مكلفا بمحاربة الفقر.

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دخل ولد بلال الحكومة عام 2007، وزيرا للتجهيز والإعمار والاستصلاح الترابي، ليعمل في حكومة

الزين ولد زيدان خلال حكم الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ عبد الله.

وخلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عين ولد بلال مديرا للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لفترة قصيرة.

شغل ولد بلال منصب مستشار في الوزارة الأولى، قبل أن يكلفه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بتشكيل الحكومة، عقب تقديم سلفه إسماعيل ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته.