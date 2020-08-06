رسالة ماكرون إلى الدوله اللبنانية: عليكم مساعدة أنفسكم أولا

فاجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الساسة في لبنان أكثر من اللبنانيون أنفسهم، عندما أعطى أولويته للإستماع للشعب اللبناني المتضرر من انفجار مرفأ بيروت وذلك عبر جولته في منطقتي الجميزة ومار مخايل حيث وقع الانفجار، قبيل اجتماعه برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، وأكد الرئيس الفرنسي للمواطنين الذين تجمهروا حوله بأن فر نسا ستقدم دعمها للشعب اللبناني وليس الدولة اللبنانية.

الواقع اللبناني

أراد ماكرون معرفة حقيقة الواقع اللبناني من الشعب وليس الاستماع من الساسة اللبنانيون الذين فقدوا المصداقية داخليا وخارجيا. من هنا قدم المحلل السياسي علي الأمين قراءة تحليلية لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد يومين من الانفجار الضخم في وسط العاصمة اللبنانية قائلا: "يمكن ملاحظة أن لقاءه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في مطار رفيق الحريري كان باردا اذا صح التعبير مقارنة بتفاعله مع الناس في منطقة الجميزة، حتى أنه أكد لهم بأنه جاء للتضامن مع الشعب اللبناني بإسم فرنسا ولم يأتي لزيارة نظام أو رئيس. من هنا نجزم بأن أولويته كانت الناس ومطالبهم لكن لابد التوقف عند تصريح بأن المساعدات الفرنسية ستصل مباشرة الى اللبنانيين في اشارة الى انعدام الثقة في السلطة التي تدير لبنان. والأهم من ذلك تأكيده على أن الانفجار لن يغير الموقف الدولي اتجاه لبنان طالما لم يبدأ بالاصلاح".

تغيير لبنان

توقف الجميع عند تعبير تكرر على لسان الرئيس الفرنسي أثناء وجوده في بيروت وهو قوله بأن "لبنان يحتاج الى تغيير"، ما علق عليه الأمين قائلا: "لقد طرح ماكرون على الرؤوساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب مشروع تغيير طريقة ادار الحكم بدلا من القائم الآن الذي ساهم في اغراق البلد في الفساد والافساد وخلق ازمات اقتصادية ومالية. وربما لديه اقتراحات تتصل بتعديلات قد تساعد في رد الاعتبار لقوة الدولة اللبنانية وادارة الشأن العام جيدا واغلاق أبواب الفساد".

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تسريبات

تحدثت تسريبات قبيل وصول ماكرون أنه جاء بلائحة من المطالب الدولية وهذا ما جزم به الأمين قائلا: "لقد أوحى بأنه سيكون المنسق الأوروبي للملف اللبناني وبالتالي تصب زيارته تأتي في سياق موقف أوروبي يرغب في مساعدة لبنان". أما لائحة الأمور التي قد يكون طلبها من الدولة اللبنانية مثل جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح من حزب الله وتفكيك مؤسسات ذللك الأخير ومخازن أسلحته فشرح الأمين قائلا: "لم يذهب ماكرون الى هذه الأمور مباشرة في ظل عدم تبلور موقف دولي للانتقال بلبنان من مرحلة الى أخرى تبدأ بإعادة امساك وسيطرة وتحكم الدولة اللبنانية بالمرافىء مثلا.

وبغض النظر عن ذلك نحن أمام مرحلة جديدة بعد أن وجه ماكرون للساسة في لبنان رسالة واضحة بأن البقاء على ما هم عليه يعني المزيد من الانهيار ولن يتلقوا أي دعم عربي أو دولي وبالتالي أمامنا اما البقاء في الخراب أو الخروج من هذه الحالة بتغيير الوضعية القائمة عبر دولة تمسك بزمام السلطة بدلا من ثنائية الدولة والدويلة التي جعلت من الدويلة مسيطرة على الدولة. بمعنى أدق عندما نتحدث بأن الدولة تمسك بزمام الأمور فهذا يعني أن لا تكون هناك دويلة منافسة لها وهو سلاح حزب الله. للأسف لم تصل الدولة اللبنانية الى قناعة بضرورة فك ثنائيتها مع الدويلة في الوقت الذي يؤمن فيه مجمل الشعب اللبناني بالدولة القوية الفاعلة صاحبة القرار والراعية لشعبها."

وعلى الرغم من زيارة ماكرون الهامة في ظل عزلة لبنان العربية والدويلة لكن أكد الأمين أن "هناك احتمال كبير بذهاب لبنان الى المزيد من التدهور والخراب بدلا من انقاذه بدعم منطق الدولة والسبب بطبيعة الحال هو الدويلة المحتكرة للعنف".