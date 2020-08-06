شاهد صور جوية "صادمة" لمنطقة انفجار بيروت قبل وبعد التفجير



أظهرت صور للأقمار الاصطناعية حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي هز، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت.



ووفق الصور التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، تظهر المباني في حالة خراب حتى على بعد أميال من المرفأ.



وقالت الصحيفة إن الانفجار يأتي في وقت رهيب بالنسبة للبنان الذي يقبع على شفا الانهيار المالي.



وجاء الانفجار في خضم أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة يعاني منها لبنان ووسط نقمة شعبية على الطبقة السياسية كلها التي تتهم المسؤولين بالعجز والفساد والفشل.



وعرضت الصحيفة الصور بطريقة تظهر أجزاء من العاصمة اللبنانية قبل الحادث وبعده لتظهر حجم الخراب الذي خلفه الانفجار.



ونجم الانفجار عن حريق اندلع في مستودع تخزن فيه منذ ست سنوات حوالى 2750 طنا من نيترات الأمونيوم "من دون أيّ تدابير للوقاية"، بحسب السلطات.



ويُعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقودا من الاضطرابات والحروب والتفجيرات والأزمات.



وقتل 137 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من خمسة آلاف بجروح جراء الانفجار الضخم.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.



وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفأ بيروت يوم الخميس وتعهد بحشد مساعدات دولية للبنان.



وأرسلت دول عدة من ضمنها فرنسا فرق إغاثة ومعدات لمواجهة الحالة الطارئة بعد الانفجار الذي دمّر المرفأ وقسما كبيراً من العاصمة، وخلّف أضراراً بالغة في مناطق بعيدة نسبياً عن بيروت.



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المصدر: الغارديان