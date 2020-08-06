كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انقطاع الكهرباء خلال لقاء ماكرون والرئيس اللبنانى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثناء أستقبال رئيس لبنان ميشال عون، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انقطعت الكهرباء في صالون الشرف الرئاسي بمطار العاصمة اللبنانية بيروت

انقطعت الكهرباء في صالون الشرف الرئاسي بمطار العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، أثناء استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.

ووثق فيديو بثته قناة عربية تبث من فرنسا اللحظة المحرجة لانقطاع الكهرباء أثناء تبادل ماكرون والمسؤولين اللبنانيين الحديث في الصالون الشرفي.

وكانت القناة تتحدث عن الانفجار الذي هز العاصمة، وتعرض في نفس الوقت صور وصول ماكرون إلى المطار واستقباله من قبل المسؤولين اللبنانيين.

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واعتبر مغردون لبنانيون أن انقطاع الكهرباء أثناء استقبال ماكرون أبلغ رسالة للعالم عن الفساد في البلاد.

ووصل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية ظهر الخميس، وصرح في مطار بيروت "الأولوية اليوم لمساعدة ودعم الشعب من دون شروط. لكن هناك مطلب ترفعه فرنسا منذ أشهر وسنوات حول إصلاحات ضرورية في قطاعات عدة".

وأشار خصوصا إلى قطاع الكهرباء الذي يُعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وجاء الانفجار في خضم أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة يعاني منها لبنان ووسط نقمة شعبية على الطبقة السياسية كلها التي تتهم المسؤولين بالعجز والفساد والفشل.

