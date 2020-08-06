بعد توثيقها أول عقد زواج.. عدل امرأة لـ”اليوم 24″: ولجنا المهنة في ظل قانون قديم.. والمجتمع تقبلنا- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قالت سناء بركان، عدل موثقة في استئنافية القنيطرة، اليوم الخميس، إنها تواجه إكراهات خلال عملها، بينها ولوج المهنة في إطار قانون قديم، وكذا تأخر في التوصل بالوثيقة العدلية، ما يضعها في إحراج مع المواطنين.

وكشفت بركان لـ”اليوم24″ أن المرأة العدل لا توثر عقود الزواج وحدها، بل هناك عقود كثيرة بينها، العقارية، والتجارية، والمالية.

وعن ولوج بركان للمهنة التي كانت حكرا على الرجال في وقت قريب، قالت إنها بعد حصولها على الإجازة في القانون، بدأت كمتدربة في إحدى مكاتب العدول في العاصمة الإسماعيلية، إذ أن تشجيع أحد العدول لها دفعها إلى ولوج للمهنة عن طريق اجتياز مباراة كتابية ثم شفوية توجت بنجاحها.

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وتتذكر بركان، التي تشتغل رفقة زملاء لها في إحدى مكاتب العدل، أول عقد لها كان زواج، إذ أن المواطنين والمواطنات تقبلوا ذلك، ولم تواجه طيلة فترة ممارستها للمهنة أية مشكل.

ونوه زميل بركان، بدخول المرأة إلى مهنة العدل مناصفة مع الرجل، معتبرا أنها ستزيدها رقيا بفضل كفاءاتها.