لإنقاذ القطاع من خسائر الجائحة.. التوقيع على ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل وعقد-برنامج حول السياحة

في ظل سعي حكومي إلى إنقاذ القطاع السياحي من أزمة الجائحة، تم، اليوم الخميس، في الرباط، التوقيع على ميثاق للإنعاش الاقتصادي، والشغل، وعقد برنامج يتعلق بالسياحة.

الميثاق وقع اليوم، على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، ويتضمن برنامجا للإنعاش الاقتصادي والشغل وتدابير عرضية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية.

الميثاق، الذي تم التوقيع عليه، اليوم، كان ثمرة عمل مجموعة الأطراف المتدخلة، من الدولة، وشركائها الاجتماعيين، والاقتصاديين، ليمثل خارطة طريق قطاعية للفترة 2020-2022 من أجل ضمان دعم إنعاش هذا القطاع.

وكان وزراء الداخلية، والسياحة، والصحة، قد جمعوا قبل أيام ممثلين عن الفاعلين في القطاع السياحي على المستوى الوطني، ي الرباط، لجمع مقترحاتهم حول رؤيتهم لخطة إعادة إنعاش القطاع بعد التوقف، الذي نتج عن الجائحة.

وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي قد أعلنت، قبل أيام، عن استئناف النشاط السياحي، في احترام لتدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي.