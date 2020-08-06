تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في بني ملال والحصيلة في الجهة ترتفع إلى 382 حالة مؤكدة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، تسجيل 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 153 إصابة مؤكدة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم، جاءت أغلبها في إطار تتبع مخالطي الحالات، التي تأكدت إصابتها، الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن 4 أحياء وسط بني ملال سجلت إصابات جديدة، ويتعلق الأمر بحي “المسيرة 2، وحي الشرف، وكاسطور، وبوشريط، بالإضافة إلى تسجيل حالات مؤكدة في جماعة ولاد كناو ضواحي بني ملال.
وارتفع إجمالي الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة إلى 382 إصابة، حيث سجلت كل الأقاليم إصابات جديدة بكوفيد-19، تتوزع 79 إصابة بخنيفرة و57 إصابة بأزيلال، و43 إصابة بكل من خريبكة والفقيه بنصالح.
وتعمل السطات المحلية، الآن، على تنقيل المصابين إلى جناح كوفيد- 19، في المستشفى الجهوي في بني ملال مع العمل على حصر المخالطين للحالات المسجلة، فيما ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 115حالة، وكذلك ارتفع عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في إقليم خنيفرة إلى 46 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 191 حالة.
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