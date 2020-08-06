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مصابون ومعتقلون في شجارين ببئر السبع وتل السبع

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 شبان جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار مساء اليوم، الخميس، في قرية تلّ السّبع في النقب.

ووصفت مصادر طبيّة إصابات الشّبان بالطفيفة والمتوسّطة.

وفي بئر السبع المجاورة، اندلع شجار، اليوم، الخميس، بين مجموعتين من الشبان في مجمع تجاري.

ووفقًا للشرطة، فإنّها تلقّت بيانًا عن شجار وإطلاق نار، غير أن تحقيقها الأولي أسفر عن عدم وقوع إطلاق نار.

وقالت الشرطة إنّ خلفية الشّجار عائليّة، وإنها اعتقلت 8 مشتبهين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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