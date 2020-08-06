مصابون ومعتقلون في شجارين ببئر السبع وتل السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 شبان جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار مساء اليوم، الخميس، في قرية تلّ السّبع في النقب.

ووصفت مصادر طبيّة إصابات الشّبان بالطفيفة والمتوسّطة.

وفي بئر السبع المجاورة، اندلع شجار، اليوم، الخميس، بين مجموعتين من الشبان في مجمع تجاري.

ووفقًا للشرطة، فإنّها تلقّت بيانًا عن شجار وإطلاق نار، غير أن تحقيقها الأولي أسفر عن عدم وقوع إطلاق نار.

وقالت الشرطة إنّ خلفية الشّجار عائليّة، وإنها اعتقلت 8 مشتبهين.