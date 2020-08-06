السعودية تسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 6 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 284226 حالة.



وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3055 حالة وفاة.

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وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1775 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 247089 حالة، لافتة إلى أن هناك 34082 حالة نشطة حالياً، من بينها 1992 حالة حرجة.