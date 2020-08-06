شمسة بنت حمدان توجه بتخصيص 5 ملايين درهم من ريع "عطايا" لعلاج الأطفال المصابين في انفجار بيروت

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

وجهت حرم ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مساعد رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، بتخصيص 5 ملايين درهم، من ريع الدورة التاسعة لمعرض عطايا التي أقيمت مطلع هذا العام، لعلاج الأطفال المصابين من جراء انفجار مرفأ بيروت مؤخراً. وكان ريع الدورة الأخيرة للمعرض قد خصص لعلاج الأطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية في عدد من الدول، بسبب خلل وراثي أو جيني، وما تخلفه الحروب والنزاعات من تبعات على صحة الأطفال.

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وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن توجيهات الشيخة شمسة بنت حمدان، تأتي تضامناً مع تداعيات الكارثة التي حلت بالشعب اللبناني الشقيق، وتجسد اهتمامها بأوضاع الأطفال المتأثرين من حادث الانفجار في لبنان، وأشارت إلى سرعة استجابة الشيخة شمسة لتداعيات الحادث، وحرصها على توفير رعاية طبية خاصة للأطفال الذين تضرروا وتحسين ظروفهم الصحية.

وقالت الهيئة إنها شرعت في إعداد خطة محكمة للاستفادة القصوى من هذه المبادرة بالتنسيق والتعاون مع مكتب المساعدات الإنسانية في سفارة الدولة في بيروت، والجهات اللبنانية المختصة في هذا الصدد، منوهة إلى أن المبادرة ستحدث الفرق المطلوب في العناية بالطفولة في لبنان، كما تحدث نقلة نوعية في تعزيز الجهود الموجهة للحد من تداعيات الكارثة عليهم.

وأكدت الهيئة أنها لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم أقصى درجات الرعاية للأطفال المتأثرين من الحادث المؤسف، وستعمل على توسيع مظلة المستفيدين من مبادرة معرض عطايا من الأطفال الذين أصيبوا في الحادث، وستوفر لهم سبل العلاج والعناية كافة.