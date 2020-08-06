شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طناً مساعدات إماراتية إلى لبنان لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الإمارات 12 طنا من المساعدات الطبية إلى لبنان، لدعم جهود الكوادر الصحية في مكافحة جائحة كورونا. وتضممت شحنة المساعدات أجهزة فحص وتشخيص وأدوات حماية للأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الصحية. وتهدف شحنة المساعدات إلى دعم 10 الآف شخص من الفرق الطبية للقيام بمهامهم وتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وكانت الإمارات أرسلت أمس 30 طنا من المساعدات الطبية إلى لبنان تشمل أدوية وإمدادات طبية، لدعم الجهود الطبية لعلاج المصابين بحادث الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس الثلاثاء.

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