شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع كورونا.. ألمانيا تواجه موجة جديدة من طلبات اللجوء والان نبدء بالتفاصيل

عاودت أعداد طالبي اللجوء إلى ألمانيا ارتفاعها بشكل ملحوظ بعد أن خفت حدة أزمة كورونا. وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة نورنبرج اليوم الخميس أن أعداد طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في يوليو الماضي وصلت إلى 7588 طلبا، بزيادة تقارب 60% مقارنة يونيو الماضي.

وسجلت هذه الأعداد تراجعا ملحوظا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، عندما وصلت إلى نحو 12 ألف و300 طلب.

وكان إجمالي أعداد طلبات اللجوء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تراجعا ملحوظا، حيث بلغ 55 ألف و756 طلبا، بتراجع بنسبة 4ر35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت غالبية طلبات اللجوء المقدمة الشهر الماضي (3075 طلبا) من سوريين، تلاهم عراقيون بفارق كبير عند864 طلبا، ثم الأفغان بـ617 طلبا.