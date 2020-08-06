شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والان نبدء بالتفاصيل

وقع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، مع نظيره اليونانى نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة اليوم الخميس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية اليونانى على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج فى ليبيا وتركيا غير قانونية وتخالف القانون الدولى، مشيرا إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات فى المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية. وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع شكرى الخارجية، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي .

وتابع أن هناك تواصلا تاما ومستمرا بين اليونان ومصر على أعلى المستويات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة هذا التواصل فى مختلف القضايا.

يأتي هذا في ظل تصاعد الخلافات مؤخرا بين تركيا واليونان في ظل مساعي تركيا للتنقيب في منطقة يقول كل من البلدين أنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط.