شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة الموريتانية والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس الوزراء الموريتاني، إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، اليوم، استقالة حكومته.

وأفادت الوكالة الموريتانية الرسمية بأن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، تسلم صباح اليوم، بالقصر الرئاسي، بنواكشوط، استقالة الحكومة.

يذكر أن الرئيس الغزواني كان قد عين، في الثالث من اغسطس 2019، ولد الشيخ سيديا، رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تقديم رئيس الوزراء الأسبق محمد سالم ولد البشير، في اليوم نفسه، استقالة حكومته.