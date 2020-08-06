محمد ولد بلال.. "خبير المياه" رئيسا لحكومة موريتانيا

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، الوزير الأسبق محمد ولد بلال، خبير المياه، بتشكيل الحكومة خلفا للوزير المستقيل إسماعيل ولد سيديا.



ورئيس الوزراء الجديد محمد ولد بلال، ولد عام 1963 بمدينة "روصو"، عاصمة ولاية "الترازرة" غرب البلاد، حاصل على شهادة مهندس، وخريج المدرسة العليا للمياه في الجزائر عام 1990.

تقلد ولد بلال، العديد من المناصب منذ تخرجه، كان أبرزها حقيبة الوظيفة العمومية عام 2005.

وأصبح ولد بلال في الحكومة بعد انتخابات 2007 ممثلاً لحزب التحالف الشعبي التقدمي، في حكومة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وأصبح وزيراً للتجهيز والنقل، ثم للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

أما خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عُين ولد بلال، مديراً للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لفترة قصير، كما عمل مستشاراً في الحكومة السابقة، وقت تكليفه بتشكيل الحكومة من طرف ولد الغزواني.

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ويعتبر محمد ولد بلال، رجل ثقة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كان من أبرز مستشاريه خلال حملته الانتخابية لرئاسيات العام 2019.

محمد ولد بلال، المهندس وخبير المياه، محط أنظار الموريتانيين في هذه المرحلة الجديدة، من أجل إعادة مياه ثقة الشعب في أداء الحكومة إلى مجاريها، خصوصا بعد خروج نتائج التحقيق في ملفات الفساد، خلال عهد الرئيس السابق.

وكلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب استقالة مفاجئة لحكومة ولد سيديا.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن الرئيس الغزواني استقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، محمد ولد بلال، وكلفه بتنسيق العمل الحكومي.

ويأتي التغيير الحكومي، في ظل جدل سياسي حول نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وتوقعات الإطاحة بالوزراء المشتبه في علاقتهم بالملفات المطروحة في التحقيق.

ويرى مراقبون أن حكومة ولد الشيخ سيديا، أخفقت في تحقيق الهدف الذي اختيرت على أساسه، وهو الكفاءة وخبرة التكنوقراط، الأمر الذي عجّل في قرار التخلص منها.