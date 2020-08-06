شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 284226 حالة.



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وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3055 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1775 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 247089 حالة، لافتة إلى أن هناك 34082 حالة نشطة حالياً، من بينها 1992 حالة حرجة.