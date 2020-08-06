«الصحة العالمية» تشكر حكومة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

Advertisements الخليج 365

أشاد روبرت بلانشارد من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، بإرسال الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، مقدماً الشكر إلى حكومة الإمارات التي تعد شريكاً رئيسياً للمنظمة في الاستجابة للطوارئ الصحية العالمية.



وقال: إن المنظمة تقوم بإرسال مجموعات من لوازم علاج الصدمات والإمدادات الطبية الطارئة تكفي لعلاج 500 جريح ومجموعات جراحية تحتوي على لوازم لعلاج 500 شخص يحتاجون إلى رعاية جراحية. وأضاف: في غضون الساعات القادمة، وبدعم سخي وسريع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سوف يتم توزيع الإمدادات الضرورية والمنقذة للحياة إلى مرافق الرعاية الصحية في العاصمة اللبنانية.

من جهته، قال تيري بالوي، مدير إدارة سلسلة التوريد في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: ستساعد معدات الوقاية الشخصية متطوعي وموظفي الصليب الأحمر اللبناني على توفير دعم آمن لنحو 5 آلاف ناجٍ من كارثة ميناء بيروت. وأضاف: أرسل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ما يقرب من 70 متراً مكعباً من معدات الحماية الشخصية بقيمة 378 ألف دولار من مركز اللوجستيات العالمي في دبي.