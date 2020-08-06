شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في الخفاء.. جمعيات خيرية قطرية تدعم حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت تقارير إخبارية عن المنظمات والمؤسسات القطرية التي تقدم دعم لتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي خلال السنوات الأخيرة.

Advertisements وقالت التقارير إن "جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية" و"مؤسسة التعليم فوق الجميع" تقدمان مبالغ نقدية لحزب الله في بيروت "تحت ستار الغذاء والدواء". وفي وقت سابق، أكد الكاتبان الأميركيان راشيل إيرنفيلد وميلرد بور انخراط الجمعيات الخيرية القطرية في تمويل الإرهاب. وكتبا في موقع «أميركان ثينكر» أنّ قطر تدعم عمداً الإخوان وإيران والمجموعات الإرهابية، لذلك قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب جميع علاقاتها مع الدوحة.

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