شكرا لقرائتكم خبر أوجا: النساء تحولن إلى عبيد في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت نائبة البرلمان التركي عن حزب الشعب الديمقراطي الكردي المعارض، فيلاكناس أوجا، نظام الرئيس التركي رجب طيب إرودغان بتحويل النساء إلى عبيد، وتساءلت في البرلمان «كيف أتى داعش بالأطفال والنساء إلى عاصمة تركيا بهذه السهولة».

وجاءت كلمات النائبة البرلمانية على خلفية قضية الشابة الإيزيدية التي اشتراها أحد أفراد تنظيم داعش ونقلها من العراق إلى أنقرة، ووجهت النائبة أسئلتها إلى فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي.

وخلال الأسئلة التي وجهتها النائبة عن ولاية باطمان، أوضحت أن في السنوات الأخيرة في تركيا، شوهدت آثار نساء مختطفات وأطفال بشكل يثير الانتباه، لافتة إلى أن بعض عائلات داعش تخلت عن الأطفال وتركتهم في دور الأيتام التركية.

وأشارت أنه تم إنقاذ بعض النساء من قبل أقاربهن بشرائهن بعد سنوات من تركيا، مضيفة «آخر تلك الأحداث شهدناها في منطقة سنجان في أنقرة الأسبوع الماضي، وفي السنة الماضية تم إنقاذ شابة في أنقرة بمنطقة كيشيران، اشترتها عائلة داعشية، وتم اعتقال أمير لداعش متورط في هذه القضية». وأردفت «في كيرشهير تركت عائلة داعشية طفلين في ميتم بعد أن خطفا سابقا، لكن القضاء التركي لم يعط الطفلين لإخوتهما الذين يريدون استعادتهما من تركيا».