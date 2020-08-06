أمريكا تتوعد إيران بعقوبات غير مسبوقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، ملوحا باستخدام عقوبات شاملة غير مسبوقة في حال عدم تمديد حظر السلاح الدولي على إيران الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

وأبلغ بومبيو الصحفيين أن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، ستعمل «بوسيلة أو بأخرى» لضمان تمديد حظر السلاح على إيران، مشددا على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن، وذلك رغم معارضة روسيا والصين.

ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنهما ستفعلانه.

وقال بومبيو «الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران.. الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح»، وأضاف «لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران»، مشيرا إلى دور طهران المزعزع في المنطقة، قائلا «النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين».

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وأضاف «توجد دول تسعى للحصول على أسلحة ستزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتهدد إسرائيل وتهدد أوروبا وتهدد أرواحا أمريكية أيضا». وشدد في هذا الصدد على أنه «لن نسمح بحدوث ذلك. ونحن نستعمل جميع الأدوات الدبلوماسية الممكنة».

وتأتي تصريحات بومبيو مع تحرك كبير للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك، وبعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وهددت الولايات المتحدة في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.