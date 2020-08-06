وفيات كورونا في إيران تقترب من 18 ألفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 320 ألف حالة، بعد تسجيل 2634 حالة إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليقترب من 18 ألفا، بعد تسجيل 174 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 4156 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 277 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت تفرضها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.