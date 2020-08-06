إردوغان يدرس الانسحاب من اتفاقية لحماية النساء

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وقال المسؤولون إن الحزب سيتخذ قراره بهذا الشأن بحلول الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسابيع فقط من جدل أثارته جريمة قتل امرأة على يد صديقها السابق، بشأن كيفية مكافحة العنف ضد النساء.
وعلى الرغم من توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 التي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا، والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة في العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، بحسب جماعة تراقب جرائم قتل النساء.
ويقول الكثير من المحافظين في تركيا إن الاتفاقية التي صيغت في إسطنبول، تشجع على العنف من خلال تقويض الهيكل الأسري. ويجادل معارضوهم بأن الاتفاقية والتشريع الذي أقر بعدها في حاجة إلى تطبيق أكثر صرامة.
ولم يقتصر الخلاف حول الاتفاقية على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان بل امتد إلى عائلته، مع مشاركة اثنين من أبنائه في جماعتين على طرفي نقيض من الجدل بشأن اتفاقية إسطنبول.
وقال مسؤول حزبي كبير لرويترز «إن حزب العدالة والتنمية سيقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستؤخذ خطوات أولية للانسحاب من الاتفاقية».
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