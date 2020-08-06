بسبب حزب الله.. نائبة بـ"الشيوخ الفرنسى" تدعو إلى شن حملة أوروبية على قطر وتركيا

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دعت النائبة بمجلس الشيوخ الفرنسى نتالي جوليه، إلى شن حملة أوروبية على تمويل قطر للإرهاب والمجموعات المتطرفة فى مختلف بقاع العالم، خاصة بعد فضيحة دعمها وتسليحها لميليشيات حزب الله. وأوضحت جوليه، السيناتور الفرنسية التي قادت لجنة التحقيق في الشبكات المتطرفة في أوروبا، وكتبت تقريرا لحلف شمال الأطلسي بشأن تمويل الإرهاب، "يجب أن يكون لدينا سياسة أوروبية بشأن قطر وأن نكون يقظين بشكل خاص بشأن تمويلها للإرهاب". وأضاف جولييه: "على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية". وتابعت: "علينا الاتفاق على سياسة عامة لمنع أي تمويل للإرهاب، خاصة من دول مثل قطر أو تركيا".