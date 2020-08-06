شكرا لقرائتكم هربوا نفطاً ومخدرات بميناء للوفاق.. أميركا تعاقب ليبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالتزامن مع اجتماع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بوزير خارجية مالطا في طرابلس، الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ليبيين هربوا مخدرات ونفطاً من ميناء تابع للوفاق.

وأوضح موقع وزارة الخزانة على الإنترنت، أن واشنطن فرضت عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة مقرها في مالطا.

شبكة مهربين

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق إضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، لتهريبهم النفط والمخدرات، لافتة إلى أنها اتخذت تلك الإجراءات ضد شبكة من المهربين يساهمون في عدم استقرار ليبيا.

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أما عن الأسماء، فأفادت بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج المواطن الليبي فيصل الوادي (الوادي) مشغل السفينة ماريا، مع شريكين له هما مصباح محمد محمد وادي (مصباح)، ونور الدين ميلود محمد مصباح (نور الدين)، بالإضافة إلى شركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا، على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي (E.O. 13726).

مسلحون في شوارع طرابلس الليبية(أرشيفية- رويترز)

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية جاستن موزينيش "إن فيصل الوادي ومعاونيه قاموا بتهريب الوقود من ليبيا كما استخدموا ليبيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بكشف الشبكات غير المشروعة التي تستغل موارد ليبيا لمصلحتها الخاصة على حساب الليبيين."

يشار إلى أن الخزانة الأميركية أفادت بأن الوادي عمل مع شبكة اتصالات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات غير المشروعة عبر ليبيا إلى مالطا.