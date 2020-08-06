من بينهم «حزب الله وداعش».. تحقيق أمريكي يكشف «الأسرة الحاكمة في الدوحة» مولت جماعات إرهابية بشحنات وصفقات أسلحة تحت غطاء برامج «غذاء ودواء»

في واقعة تضاف للسجل الإجرامي الذى تنتهجه قطر في تمويل الجماعات الإرهابية في جميع بلدان العالم وخاصة العربية، كشف تحقيق لصحيفة فوكس نيوز الأمريكية أن أحد الأسرة الملكية في قطر مولت شحنات أسلحة إلى جماعة حزب الله الإرهابية العالمية، ما عرض ما يقرب من 10000 مركز عسكري أمريكي في الإمارة للخطر، وفقًا لملف جديد اطلعت عليه القناة الأمريكية.



وتستضيف قاعدة العديد العسكرية في الدولة الخليجية مقرًا متقدمًا للقيادة المركزية الأمريكية وأسرابًا من سلاح الجو الأمريكي.

وكشف المحقق الأمني الخاص، جيسون جي، عن أعمال شراء الأسلحة في قطر كجزء من عملية كبرى، وقال لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إن "أحد أفراد العائلة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري لكيان حزب الله اللبناني في لبنان. حسبما نشر موقع "صوت الأمة".

يوثق ملف قدمه جيسون جي، وتحققت منه قناة فوكس نيوز، الدور المزعوم الذي لعبه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 2017 في مخطط كبير لتمويل الإرهاب.

ووفقا لما كشفه الملف السري، فإن عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، متورط في دفع 750 ألف يورو لجيسون ج، لإسكات دور النظام القطري في إمداد المنظمة الشيعية اللبنانية بالأموال والأسلحة.

ولم يرد الناتو ولا الحكومة البلجيكية على استفسارات قناة فوكس نيوز حول دور السفير في القضية المزعومة.

وقال جيسون ج ، الذي يستخدم اسمًا مستعارًا لحماية نفسه من الانتقام القطري، إن هدفه هو أن "توقف قطر تمويل المتطرفين". وأضاف: "يجب إخراج التفاح الفاسد من البرميل ولكي تكون (قطر) جزءًا من المجتمع الدولي".

في عام 2017 ، قال الرئيس دونالد ترامب إن قطر "كانت ممولًا للإرهاب على مستوى عالٍ جدًا". وبعد عام ، غالط ترامب نفسه، قائلاً في اجتماع مع أمير البلاد ، الأمير تميم بن حمد آل ثاني ، إن قطر تحارب المتطرفين.

ويُعزى نجاح الإمارة في تغيير السياسة الأمريكية في ذلك الوقت إلى "جهد مكثف ومكلف من جانب قطر وجماعات الضغط المدفوعة الأجر" ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

إن الملفات الجديدة حول تمويل قطر المزعوم لواحدة من أكثر الحركات الإرهابية دموية في جميع أنحاء العالم تلقي بظلال جديدة من الشك على شراكة الإمارة الخليجية في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، كما زعمت أسرة آل ثان.

هل تتحرك أوروبا ضد إرهاب قطر؟

وفي مقابلات مع قناة فوكس نيوز، دعا سياسيون أوروبيون بارزون إلى شن حملة سريعة على دعم قطر المزعوم لتمويل الإرهاب وحزب الله.

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وقالت أتالي جوليه ، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الذي قاد لجنة للتحقيق في الشبكات الجهادية في أوروبا وألفت تقريرًا لحلف الناتو عن تمويل الإرهاب: "يجب أن تكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر وأن نكون حذرين بشكل خاص في تمويلها للإرهاب. يجب على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية في غضون ذلك ".

وتابعت: "علينا أن نصل إلى سياسة عامة مع تحذير خاص وسياسة حكيمة لمنع أي تمويل للإرهاب ، خاصة من دول مثل قطر أو تركيا" التي تدعم الإخوان المسلمين وأيديولوجيتها المعادية للسامية الخطيرة.

قال إيان بيزلي جونيو، عضو البرلمان البريطاني الذي يتتبع تمويل الإرهاب، إن سلوك النظام القطري "الذي تم تحديده مشين ويجب على الحكومة في كل من المملكة المتحدة وبلجيكا التصرف بشكل حاسم".

وقال "هذه المزاعم خطيرة للغاية ، لا سيما بالنظر إلى أن السفير هو سفير لدى الناتو ، ويجب التحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة". "حزب الله جماعة إرهابية محظورة في بريطانيا ولا يمكن التسامح مع العمل معهم. سأتصل غدا بوزير خارجية المملكة المتحدة وأطلب منه التحقيق في هذه المزاعم وتقديم احتجاجات إلى السفير."

قال الدكتور إفرايم زوروف ، كبير الباحثين عن النازيين في مركز سيمون ويزنثال، منظمة حقوق الإنسان الأمريكية ، إن دور قطر المزعوم في تمويل إرهابيي حزب الله "يتطلب اتخاذ إجراءات فورية ضد المتورطين والطرد الفوري للسفير القطري".

وبحسب الملف ، قدمت جمعيتان خيريتان قطريتان المال إلى حزب الله في بيروت "تحت ستار الغذاء والدواء". وقد أطلقت على المنظمات المشاركة اسم جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع.

قطر مولت جماعات إرهابية في فلسطين لإشعال المنطقة

انخرطت الأنظمة المالية والخيرية في قطر في خطط تمويل الإرهاب المزعومة الأخرى أيضًا، وأفادت صحيفة واشنطن فري بيكون في يونيو أن دعوى قضائية رفعت في مدينة نيويورك أكدت أن المؤسسات القطرية، بما في ذلك قطر الخيرية (المعروفة سابقًا باسم جمعية قطر الخيرية) وبنك قطر الوطني، مولتا منظمات إرهابية في فلسطين لإشعال المنطقة.

شمل المدعون في القضية عائلة تايلور فورس، وهو مخضرم عسكري أمريكي قتلته منظمة حماس المصنفة إرهابية عام 2016.

وجاء في الدعوى القضائية: "اختارت قطر عدة مؤسسات تسيطر عليها وتسيطر عليها لتحويل الدولارات الأمريكية المرغوبة (العملة المختارة للشبكات الإرهابية في الشرق الأوسط) إلى حماس تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية.

قطر تمول داعش في العراق

وفي عام 2014 ، اتهم وزير التنمية الألماني غيرد مولر قطر بتمويل إرهابيي داعش.

وقال الوزير لقناة ZDF الألمانية العامة: "هذا النوع من الصراع ، هذا النوع من الأزمات له تاريخ دائمًا. ... قوات داعش ، الأسلحة - هؤلاء أبناء فقدوا ، وبعضهم من العراق".

وأضاف مولر "عليك أن تسأل من الذي يسلح ومن يمول قوات داعش. الكلمة الأساسية هناك هي قطر - وكيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص والدول سياسياً ".