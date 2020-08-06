بعد تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.. وزير الخارجية اليوناني يهاجم أردوغان.. وشكري: سنستفيد من ثروات ’’شرق المتوسط‘‘

كتب: ضياء السقا

وقع وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليوناني اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

من جانبه، شدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج فى ليبيا وتركيا غير قانونية وتخالف القانون الدولى، مشيرا إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات فى المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.

وأضاف نيكوس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، أن هناك تواصل تام ومستمر بين اليونان ومصر على أعلى المستويات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة هذا التواصل فى مختلف القضايا.

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وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولى.

على الجانب الأخر، قال سامح شكري ، وزير الخارجية ، إن زيارة وزير خارجية اليونان شهدت توقيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بين مصر واليونان، وتتوافق كافة بنوده مع القانون الدولي.

وأضاف شكري، في المؤتمر الصحفي، أن الصداقة بين مصر واليونان تمتد لأكثر من ٣ آلاف عام، وأن اتفاق اليوم يعكس استمرار الزخم المتواصل في العلاقات بين البلدين.

ولفت شكري، أن الاتفاق يسمح بالاستفادة من الثروات في منطقة شرق المتوسط.