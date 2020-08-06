تجربة رائدة.. مدبولي يوجه الشكر للوزراء المشاركين في نجاح امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشكر لكل الوزراء الذين أسهموا في إتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح، في الوقت الذي قامت فيه عدد من الدول بإلغاء الامتحانات.
وأشار في اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، إلى أن مصر قامت بتجربة رائدة في إنجاز منظومة الامتحانات بأعلى معايير الأمان والسلامة لكافة المشاركين فيها.
واستهل مدبولي الاجتماع بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار.
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