شكري وبومبيو يؤكدان على أهمية دعم وقف إطلاق النار في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، على أهمية عم وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكانت الولايات المتحدة أدانت كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، محذرة من أنها تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار بالمنطقة.
وحث كافة الأطراف على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على استئناف العمل بكل شفافية، وتطبيق حل دون استخدام القوة العسكرية في سرت والجفرة، واحترام حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، وإبرام وقف لإطلاق النار عبر محادثات تقودها الأمم المتحدة.
وقال أوبرين إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من الصراع المتصاعد وتدخل القوى الأجنبية الذي يقوض المصالح الأمنية الجماعية للولايات المتحدة وحلفائها.
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