بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة في محافظة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للطلبة المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 على مستوى المحافظة، في شعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية.

وأكد المحافظ على تمنياته لهم بدوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

من جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن أوائل شعبة العلمي علوم وصلوا إلى 14 طالبًا وطالبة والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 409 درجات إلى 408 درجات، فيما بلغ عدد أوائل شعبة العلمي رياضة 10 طلاب وحصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 405.5 إلى 401 درجة، بينما وصل عدد أوائل الشعبة الأدبية إلى 10 طلاب وطالبات وتراوحت درجاتهم العلمية ما بين 404.5 إلى 402 درجة.