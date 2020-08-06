تحت رعاية رجل الأعمال المصري "أبو هشيمة".. الشعب الجمهوري يعقد لقاء تنظيمياً لكوادر أحزاب قائمة "من أجل مصر" ببني سويف

Advertisements

عقد حزب الشعب الجمهوري بمصر لقاء تنظيميا لكوادر الحزب والأحزاب السياسية المشاركة في قائمة «من أجل مصر» لانتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف، المزمع عقدها بالخارج يومي 9 و 10 أغسطس الجاري، ويومي 11 و 12 بالداخل. عقد اللقاء تحت رعاية رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وحضره عدد من نواب محافظة بني سويف بمصر، كالنائب المصري حسام العمدة والنائب المصري محمد كساب والنائب المصري جمال هندي والنائب المصري مجدي بيومي والنائب علي بدر الدين من حزب مستقبل وطن، والنائب المصري عبد الرحمن برعي من حزب حماة الوطن، والنائب المصري عاطف عبد الجواد من حزب الحرية، والنائب بدوي النويشي والنائب المصري علي أبو دولة من حزب الوفد، والنائب المستقل محمد أبو عزوز، بالإضافة إلى أحمد محيسن ونادر نسيم وحنان سليمان المرشحون بنظام الفردي والقائمة لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن. كما حضر اللقاء الدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، والأستاذ أحمد الألفي مساعد أمين التنظيم لشئون المحافظات بحزب الشعب الجمهوري، والسيد ثروت الداعوري أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف، والأستاذة إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن بمحافظة بني سويف. ومن جانبه وجه رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الشكر لكافة الحضور، وعبر عن فخره واعتزازه بهذا التحالف الوطني من أجل مصلحة مصر، مشيراً إلى أنه بشكل شخصي يتواجد وسط أهله، الذين لابد أن يعوا أن دخوله السياسة، كان لسبب واحد هو خدمة بلدنا مصر، والمشاركة بالتشريع في حل مشاكل المحافظة قدر الإمكان. وتابع «أبو هشيمة» قائلاً: «حلمت كثيراً للصعيد الذي عانى طويلاً من الإهمال، ولذلك أسست مصنع حديد المصريين ببني سويف بعد الثورة، ووقتها كان الكل ينصحني بعدم إنشاء مصنع بعيداً عن موانئ مصر، ولكني كنت أرى ضرورة أن نبدأ عملية تنمية حقيقية في الصعيد، والآن بات اسم بني سويف يتردد في جميع أنحاء العالم بسبب هذا المصنع، الأول عاليماً في انتاج الحديد باستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة». وأضاف قائلاً: «أعتز كثيراً بمبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر، التي لا أرى أني استحق عليها الشكر لأن هذا دوري تجاه أهلي وأخوتي»، مشيراً إلى أنه اختار محافظة بني سويف ليمثلها في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه يعرف ظروف محافظة بني سويف الصعبة، ويشغله حل هذه المشاكل دائماً. وألمح إلى أن هدف حزب الشعب الجمهوري في هذه الانتخابات، هو ارتفاع نسبة المشاركة في مصر كلها بصفة عامة، ومحافظة بني سويف بشكل خاص، مؤكداً أن الحزب سيجتهد بأقصى درجة لحث جميع الناخبين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، من أجل مصلحة مصر. وقال الدكتور صفي الدين خربوش، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إنه سعيد بتواجده في محافظة بني سويف وسط هذه الكوكبة السياسية التي لا هم لها سوى مصلحة مصر بشكل عام ومصلحة بني سويف بشكل خاص. وأضاف «خربوش» قائلاً إن مصر تتعرض خلال الفترة الحالية لضغوطات سياسية كبيرة، تحتاج مننا إلى الاصطفاف الوطني، لمساعدة بلدنا، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ كيان سيحقق لمصر جزء من الاستقرار المنشود، وسيكمله عقد انتخابات مجلس النواب المقبل، وهذا يعطي للعالم صورة عن مصر كدولة قوية، قادرة دائماً على مواجهة التحديات، والايفاء بالتزاماتها الدستورية. وتابع قائلاً إن حزب الشعب الجمهوري، يمثل تيار الوسط، وهو تيار الوطنية المصرية، وحزب الشعب الجمهوري يشارك في القائمة الوطنية لهذا السبب، نظراً لأن الأحزاب الإحدى عشر المشاركة في الائتلاف يجمعها هذا العامل، وهو حب مصر. وعن أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، قال «خربوش» إنه مصدر فخر للحزب، لما يمتلكه من صفات مميزة يعلمها علم اليقين أهله في بني سويف، فهو رجل أعمال ناجح مهموم بالمسئولية المجتمعية، وهذه ميزة لمحافظة بني سويف، أن يكون أحمد أبو هشيمة ممثلاً لها في مجلس الشيوخ. وقال النائب المصري حسام العمدة عن حزب مستقبل وطن، إنه في إطار التكامل، لديهم خلال الفترة الحالية هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية، وسيكونون قادرين على تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال الرؤية والفكر الوطني الناضج. وتابع: «سنحاول قدر الإمكان تحقيق رؤيتنا المستهدفة، والانتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة الاستقرار وصناعة مستقبل أفضل لأبنائنا». وأشار إلى أن اختيارات القائمة الوطنية تبشر بأنه سيكون لدينا مجلس شيوخ قادر على مساعدة الدولة من الناحية التشريعية، في تحقيق أهدافها، مؤكداً أنهم كممثلين لحزب مستقبل وطن سعداء بهذه المشاركة مع حزب الشعب الجمهوري، والتشاور الدائم من أجل مصلحة مصر. وقال الأستاذ أحمد الألفي مساعد أمين التنظيم لشئون المحافظات بحزب الشعب الجمهروي، إن تحالف الأحزاب المصرية داخل القائمة الوطنية من أجل مصر، لابد أن يمتد للنظام الفردي، فليس من المعقول أن تدعم الأحزاب مرشحين مستقلين أو من خارج الائتلاف في وجه مرشحين ينتمون لأحزاب داخل الائتلاف. وأضاف الألفي، قائلاً إن حزب الشعب الجمهوري يدعم مرشحي حزب مستقبل وطن على النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، وستذهب أصوات أعضاء الحزب ومحبيه لهم. ومن جانبها وجهت الأستاذة إحسان أبو زيد، وكيل وزاة التضامن بمحافظة بني سويف، الشكر لأحمد أبو هشيمة على دعمه وزارة التضامن لشراء 30 دراجة بخارية مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة بني سويف.