كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشددنت وزارة الصحة القطرية، على المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية المتبعة، كلبس الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي، وكذلك المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

وطالبت الصحة القطرية، من الأشخاص الذين يشعرون بأي أعراض صحية، التوجه إلى المراكز المختصة للكشف عن حالتهم، في سبيل المصلحة العامة.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في قطر، 267 حالة إصابة جديدة، وشفاء 285 حالة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 108539، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.