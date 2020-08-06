اكتشاف حالات إصابة بـ”كورونا” في مصنع للأدوية في فاس.. والإدارة توضح

كشفت التحاليل الطبية إصابة عدد من عمال أحد مصانع الدواء في مدينة فاس بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتائج التحاليل إيجابية لـ5 أفراد، فيما لم يتم بعد تعميم الفحص الطبي على العاملين.
وذكرت مصادر “لليوم 24” أن إحدى العاملات تأكدت إصابتها بالفيروس، لكنه تم السماح لها بالعمل داخل المؤسسة، حيث اختلطت بنحو 8 أشخاص.
ذات المصادر أكدت أن مدير الشركة حاول التستر على حالة الإصابة المؤكدة بالفيروس، وطالب جميع العاملين بعدم الحديث عنها، لكنه “رفض إجراء التحاليل لجميع العاملين، ودعا إلى التعايش مع المرض”، مخافة إغلاق الشركة من طرف السلطات.
وفي حديث لـ”اليوم 24″ أكد لحسن آيت بنطالب، مدير المعمل، اكتشاف 5 حالات إصابة مؤكدة بين العاملين بالشركة، نافيا أية محاولة منه للتستر على الوضع، أو رفض تعميم التحاليل على المستخدمين، ومؤكدا أن حالات الإصابة لم تحدث داخل الوحدة الصناعية.
وقال المتحدث إن إحدى عاملات الشركة، التي تبين إصابتها أولا بالفيروس كانت في انقطاع عن العمل، بسبب إجرائها عملية جراحية على مستوى يديها، إذ ألزمتها الشركة، قبل العودة إلى العمل بإجراء تحاليل “كوفيد 19″، ليتبين بعدها أنها مصابة بالفيورس.
وسجل المتحدث ذاته أن حالات الإصابة الأخرى مرتبطة بالوضع الوبائي في مدينة فاس، مؤكدا أن الشركة راسلت مندوبية وزارة الصحة لإجراء تعميم التحاليل على المستخدمين، لكن الأمر لم يتم إلى حدود الآن بسبب الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، مشددا على أن إدارة الشركة تتعامل بصرامة مع عمالها فيما يخص التدابير الوقائية.
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