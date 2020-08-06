بدل صراخ الولادة الفنانة نبيلة معان تغني.. فيديو يوثق للحظة وضعها لمولودها الثاني

بعد عام من ولادة طفلها الثاني، شاركت الفنانة المغربية، نبيلة معان، جمهورها لحظات وضعها لمولودها في غرفة الولادة، حيث كانت تغني.

وشاركت نبيلة معان، ليلة أمس الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، مقطع فيديو، يوثق للحظة غنائها أثناء وضعها لمولودها، بشكل ملفت للانتباه، كون غالبية النساء يصرخن في مثل هذه الأوضاع نتيجة ألم الولادة.

وعلقت معان عن الفيديو أن طبيب الولادة طلب منها الغناء أثناء وضعها لمولودها، وكانت النتيجة كما في الفيديو، الذي غنت فيه أغنية “الغزالة فاطمة” الشهيرة.

وأنجبت معان، قبل سنة، طفلها الثاني من زوجها الموسيقي، طارق هلال، الذي يرافقها في حفلاتها بصفته عازف قيتارة، ومدير أعمالها.