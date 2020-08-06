رسميا.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ وتقر غرامات تصالحية لمخالفي ارتداء الكمامة

في ظل تصاعد عدد حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، صادقت الحكومة، صباح اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 شتنبر المقبل، مع تعديل قانون الطوارئ فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على المخالفين لارتداء الكمامة وغيرها من المخالفات.

وأكد سعد الدين العثماني، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن مجلس الحكومة صادق صباح اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة ⁧‫#كوفيد_19‬⁩، وتعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.

من جهة أخرى صادق المجلس على عدة نصوص، وناقش بالخصوص تفعيل مضامين الخطاب الملكي فيما يهم إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد.

وتمت المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ⁧‫صندوق_الاستثمار_الاستراتيجي،‬⁩ لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.