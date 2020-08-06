الحكومة المويتانية تقدم استقالتها للرئيس ولد الغزواني

في ظل أزمة كورونا، قدمت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، استقالتها رسميا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتوجه الوزير الأول الموريتاني، إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، صباح اليوم، إلى القصر الرئاسي، وقدم استقالته، وباقي أعضاء حكومته إلى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتوجه الوزير الأول الموريتاني، إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، في تصريح عقب تقديم استقالته، بالشكر إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأعضاء الفريق الحكومي، وقال: “كان لي شرف أن استقبلني رئيس الجمهورية، وقدمت له استقالة الحكومة”.

وأضاف المتحدث نفسه: «كانت هذه مناسبة قدمت فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة، التي منحنا طوال هذه الفترة، وأنتهز الفرصة لأشكر الشكر الخالص الفريق الحكومي على المجهود، الذي قام به في هذه الفترة الخاصة، خدمة لموريتانيا، ولهذا الشعب».

يذكر أن استقالة الحكومة الموريتانية بعد عام من تنصيبها، يأتي في خضم جدل سياسي حول نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتوقعات بالإطاحة بالوزراء المشتبه في علاقتهم بالملفات، التي شملتها نتائج تحقيق هذه اللجنة.