أشهر موظف شرطة يعمل في فرقة مكافحة العصابات في الأمن الإقليمي في مدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 33 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين، وعناصر الشرطة لتهديد جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة، أقدم على إحداث الفوضى في الشارع العام بحي سيدي موسى في مدينة سلا، وعرض شقيقه للضرب، والجرح بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال سكينين، وهو ما اضطر مفتش شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط المشتبه فيه، وحجز السلاحين، المستعملين في هذا الاعتداء.
وأضاف البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يشهر السلاح في سلا لإيقاف شخص عرض شقيقته للضرب والجرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.