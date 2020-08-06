تفاصيل تعرض الفنانة نادين نجيم للإصابة في انفجار بيروت.. التصقت بالزجاج واحتجت إلى 40 غرزة طبية

خضعت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، ليلة أمس الأربعاء، لعملية جراحية، واحتاجت إصابتها إلى 40 غرزة طبية، جراء إصابتها داخل منزلها بسبب انفجار مرفأ بيروت، ناجبة من موت محقق.

وبعد انتشار أخبار إصابتها، نقل تقرير برنامج ” ET بالعربي” أن نادين تأثرت بالانفجار نتيجة التصاقها باللوح الزجاجي لشرفة منزلها، ما أدى إلى إصابات احتاجت 40 غرزة طبية.

ونقل التقرير أن نادين نزلت 22 طابقا حافية القدمين ملطخة بالدماء، وتوجهت للمستشفى الذي كان مزدحما بالاصابك قبل أن تتلقى المساعدة للولوج.

ولم يعلم أحد من عائلة نادين بخير إصابتها بعد الانفجار، كونها توجهت دون علمهم إلى المستشفى.

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ونجا طفلا نادين نجيم من الحادث، كونهما كانا برفقة والدهما، ولم يكونا داخل المنزل، حيث تعرض لأضرار كبيرة، نتيجة قربه من مكان الانفجار.

وخضعت نادين نسيب نجيم لعملية جراحية مستعجلة، استمرت حوالي 6 ساعات متواصلة.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أول أمس الثلاثاء، خلف خسائر بشرية، ومادية، وجعل السلطات اللبنانية تعلن بيروت مدينة منكوبة.