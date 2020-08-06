العالم يتجاوز 19 مليون إصابة بجائحة كورونا انتصر منهم أزيد من 12 مليون على الفيروس

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود صباح اليوم الخميس، إلى أزيد من 19 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 711,858، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 18 مليونا و005 ألفا و483 شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 12,192,503 مليون؛ بنسبة تجازوت 67 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 5.1 مليون شخص بنسبة بلغت 28,3 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 65 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 711,858 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 4 في المائة.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث اقتربت من تجاوز 5 ملايين إصابة، و161 ألف وفاة، فيما احتلت البرازيل المركز الثاني بـ 2.8 مليون إصابة.