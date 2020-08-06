وفاة شاب غرقًا في بحيرة طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي اليوم، الخميس، شاب غرقًا في بحيرة طبرية.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن الشاب يبلغ من العمر 24 عامًا، وغرق في "الشاطئ المنفرد" المحاذي لمدينة طبرية.

وهذا ثالث حادث غرق خلال أيام، ففي يوم الإثنين الماضي، لفظ بحر حيفا الشاب يزن عنتير من منطقة جنين، الذي كان يقضي عطلة العيد في حيفا.

والأحد الماضي، لقي طفل مصرعه غرقًا في البحيرة. والطفل هو كنان البكري (7 سنوات) من مدينة القدس، وكان برفقة عائلته في عطلة عيد الأضحى المبارك.