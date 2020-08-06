سانشيز مع الإنتر حتى عام 2023

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ثبّت نادي إنتر ميلان الإيطالي، عقد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في عقدٍ لثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى إيطاليا، الموسم الماضي، مُعارا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال فريق مدينة ميلانو في بيان، اليوم الخميس: "انضم أليكسيس سانشيز إلى نيراتزوري (لقب الإنتر) بعقد حر".
ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع إنتر الى 30 حزيران/ يونيو 2023، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وكان مدرب يونايتد النرويجي، ولي غونار سولسكاير، قد أكد أمس الأربعاء بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، أن عقد سانشيز مع إنتر أصبح دائما.
وسجل سانشيز، لاعب أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي السابق، أربعة أهداف في 31 مباراة مع إنتر.
وقال سولسكاير: "أمضى أليكسيس فترة جيدة هناك، هو لاعب جيد لذا نتمنى له الأفضل".
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